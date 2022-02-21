BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı

 İZMİR'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, evin duvarına açtığı delikten çıkmaya çalışırken yakalandı.

Abone ol

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (37) ilçedeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hacıibrahim Mahallesi'ndeki eve baskın düzenleyen polis ekipleri, firari hükümlüyü, evin duvarına açtığı ve perdeyle kapattığı delikten kaçmaya çalışırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Donald Trump sonunda kendi sosyal medya platformunu kurdu
Donald Trump sonunda kendi sosyal medya platformunu kurdu
Yeni GSM operatör şirketi geliyor NETGSM hattı çıkarılabilecek
Yeni GSM operatör şirketi geliyor NETGSM hattı çıkarılabilecek
İsviçre'nin köklü bankasındaki hesaplar sızdırıldı ünlü isimler ortaya çıktı
İsviçre'nin köklü bankasındaki hesaplar sızdırıldı ünlü isimler ortaya çıktı
Antalya'da 12 yaşındaki Eren Arıcan'ın öldüğü kazada yargılanan şoförün aldığı ceza aileyi yıktı
Antalya'da 12 yaşındaki Eren Arıcan'ın öldüğü kazada yargılanan şoförün aldığı ceza aileyi yıktı
Hudut Kartalları 1'i PKK'lı 3 kişiyi yakaladı
Hudut Kartalları 1'i PKK'lı 3 kişiyi yakaladı
Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?
Süper Lig yayın ihalesi için karar günü! Kimler teklif verdi en yüksek teklif hangisi?
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar! Karar verildi
Trabzonspor medyası zafer sarhoşu oldu şampiyonluk manşetleri atıldı
Trabzonspor medyası zafer sarhoşu oldu şampiyonluk manşetleri atıldı
İstanbul'da korkunç olay! Sokak ortasında kezzapla saldırdı kör etti
İstanbul'da korkunç olay! Sokak ortasında kezzapla saldırdı kör etti
 Halil Falyalı cinayeti zanlısı Söylemez Kardeşler Çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi
 Halil Falyalı cinayeti zanlısı Söylemez Kardeşler Çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi