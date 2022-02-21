İzmir'de bir firari hükümlü duvarda açtığı delikten kaçarken yakalandı
İZMİR'in Bayındır ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, evin duvarına açtığı delikten çıkmaya çalışırken yakalandı.Abone ol
Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin (37) ilçedeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hacıibrahim Mahallesi'ndeki eve baskın düzenleyen polis ekipleri, firari hükümlüyü, evin duvarına açtığı ve perdeyle kapattığı delikten kaçmaya çalışırken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.