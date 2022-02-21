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Donald Trump sonunda kendi sosyal medya platformunu kurdu

Donald Trump sonunda kendi sosyal medya platformunu kurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kurduğu sosyal medya kullanıma açıldı. Trump ikinci kez aday olduğu başkanlığı kaybetme sürecinde yazdıkları ve kargaşaya sebep olması sebebiyle hesaplarında engellemelere maruz kalmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump’ın, “Truth Social” adı altında kurduğu yeni sosyal medya platformu pazar günü geç saatlerde hizmete girdi.

“Truth Social”, Apple'ın uygulama mağazası üzerinden hizmet verecek. Sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve YouTube’un geçen yıl hesabını kalıcı olarak engellemesinin ardından Trump yeni bir sosyal medya platformu kurma kararı almıştı.

Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformları, binlerce destekçisinin geçen yıl 6 Ocak'ta başkent Washington’da Kongre binasını basmasının ardından Trump'ı hizmetlerinden menetmişti.

2020 seçimlerinin resmi sonuçlarını kabul etmeyip değiştirmeye çalışan eski Başkan Trump’ın çağrısıyla binlerce kişi Kongre’ye yürümüş, bunların yüzlercesi o sırada seçimlerin resmen onaylanacağı oturum düzenlenen Kongre binasına zorla girerek, polisle çatışmış ve binayı yağmalamıştı.

Sosyal medya platformlarının hesaplarını yasaklamasının ardından Trump yaptığı bir açıklamada, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlık gösterdiği ama en sevdiğiniz Amerika başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu, kabul edilemez.Yakında kendi kuracağım Truth Social'da düşüncelerimi paylaşmaya başlayacağım ve teknoloji devlerine karşı mücadele edeceğim için heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

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