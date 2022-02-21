İstanbul'da korkunç olay! Sokak ortasında kezzapla saldırdı kör etti

ORDU'dan İstanbul'a inşaatta çalışmak için gelen 22 yaşındaki Murat A., iki yıldır husumetli olduğu arkadaşının gazabına uğradı. Mahmut Ç. adlı saldırgan, markete alışveriş yapmaya giden Murat A.'ya arkadan yaklaşarak yüzüne asit sürdü. Acılar içerisinde kıvranan genç adam gözlerine gelen asit sonrası kör oldu. Murat A.'yı kör eden saldırgan Mahmut Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Olay geçen hafta Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Murat A., yaklaşık 1 ay önce Ordu'dan İstanbul'a inşaatta çalışmak için geldi. Genç adam bir gün marketten alışveriş yapmaya giderken arkasından gelen Mahmut Ç., elinde bulundurduğu asiti Murat A.'nın gözlerine döktü.

Gözüne attığı kezzap kör etti

Sabah'ın haberine göre genç adam acılar içerisinde bağırarak çevreden yardım isterken saldırgan Mahmut A., ise kayıplara karıştı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan Murat A., gözlerine sıçrayan asitin etkisiyle kör oldu. Durumun emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için kapsamlı çalışma başlatıldı. Mağdur Murat A., hastanede verdiği ifadesinde saldırganın 2 yıldır kendisine husumet beslediğini söyledi.

Eşiyle ilişkisini olduğunu öğrendi

Murat A., Ordu'da 2 yıl önce Mahmut Ç.'nin eşi olan Hülya Ç., ile tanıştığını, Hülya'nın kendisine eşinin şizofreni olduğunu, koruma kararı aldırdığını ve ayrı olduklarını söylediğini anlattı. Hülya Ç., ile bir dönem gönül ilişkisi olduğu için Mahmut Ç.'nin kendisine karşı husumet beslediğini anlatan Murat A., 'Mahmut Ç., bana ve aileme yönelik sürekli tehditler savuruyordu. Beni ölüdüreceğini sık sık dile getirdi. Bu konuda şikayetçi olmuştum.' diye konuştu.

'Kezzap alıp İstanbul'a geliyor kaç'

Saldırıdan yaklaşık 10 gün önce Hülya Ç.'nin kendisini aradığını söyleyen Murat A., Mahmut'un İstanbul'da yerini bulduğunu yanına kezzap alarak geleceğini söylediğini anlattı. Genç adam, 'Hülya bana Mahmut senin yüzüne kezzap atacak durma İstanbul'da Ordu'ya gel diyerek uyardı. Konu hakkında Hülya'nın ifadesine başvurabilirsiniz' şeklinde konuştu. Genç adam şüphelinin kendisini ve ailesini rahatsız eden Mahmut Ç.'den şikayetçi olduğunu söyledi.

Emniyet güçlerinin çalışması kapsamında saklandığı yerde yakalanan Mahmut Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde Murat A., ile husumeti olduğunu ancak kezzaplı saldırıyı kendisinin düzenlemediğini iddia etti. İfadesinin ardında tutuklama talebiyle nçbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.