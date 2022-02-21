BIST 2.053
DOLAR 13,62
EURO 15,50
ALTIN 828,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

HAVELSAN ile SOFTTECH arasında, başta dijital dönüşüm olmak üzere farklı alanlarda çalışmak üzere iş birliği anlaşması imzalandı.

Abone ol

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Ali Mantar, SOFTTECH adına Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gökmenler ve Genel Müdür Murat Ertem ile her iki şirketin yöneticileri katıldı.

HAVELSAN ile SOFTTECH arasında yapılan iş birliği kapsamında dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler geliştirilecek.

Bu çözümler, yeni nesil iş yönetim sistemi HAVELSAN KOVAN ürün ailesinde ve HAVELSAN’ın kamu kurumları için yürüttüğü büyük ölçekli açık kaynak dönüşüm projelerinde konumlandırılacak.

İş birliği boyunca yapılacak teknoloji geliştirme çalışmalarında HAVELSAN’ın uygulama geliştirme, sistem ve yazılım tasarımı, kurumsal mimari ve açık kaynak dönüşüm yetkinlikleri ile SOFTTECH’in kurumsal uygulamalar, ürünleşme, dijital dönüşüm, iş zekası ve veri analitiği yetkinlikleri ön plana çıkacak.

Yapılacak çalışmalarla yerel ve küresel ölçekte, veri analitiği ve iş zekası alanında güncel teknolojiler ile geliştirilen rekabetçi çözümler ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mantar, hem askeri hem de sivil sektöre yönelik önemli bir tecrübesi olan şirketin kurumsal kaynak yönetimi yazılımı ve açık kaynak yazılımlar alanındaki birikimlerinin önemine vurgu yaptı.

Mantar, "40 yıllık deneyimimizle bugüne kadar birçok dijital dönüşüm başarısına imza attık. Yakın dönemde geliştirdiğimiz kritik yazılımlarla da kurumlarımızın yerli ve güvenli sistemlere geçiş yapmasını sağladık. HAVELSAN KOVAN da o projelerden biri olacak. Hem kurumsal kaynak yönetimi alanında hem de açık kaynak yazılımlardaki deneyimimizi SOFTTECH'in iş zekası ve veri analitiği alanındaki tecrübeleriyle birleştirerek güzel bir iş birliği sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SOFTTECH Genel Müdürü Ertem de ABD ve Çin'deki iştirakleri aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri her zaman yerinde ve yakından takip ederek Türkiye’deki yazılımcı güçleriyle birleştirdiklerinin belirtti.

Ertem, şunları kaydetti:

"İnovasyon odağımız, finans yazılımı alanındaki deneyimimizi farklı alanlarda da etkili şekilde büyütmemizi sağlıyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliğimiz kapsamında ileri teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz yeni nesil yazılım geliştirme platformumuz, yapay zeka tabanlı uygulamalarımız, veri analitiği alanlarındaki çalışmalarımız HAVELSAN'ın deneyimi ile birleşecek. İş birliğinin aynı zamanda ülkemizin teknoloji üreten bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir'de cezaevinde kendini astı! İntihar etmeden önce her şeyi anlatmış: Yasak aşk çıktı
Eskişehir'de cezaevinde kendini astı! İntihar etmeden önce her şeyi anlatmış: Yasak aşk çıktı
Kenan Işık son hali nasıl ne olmuştu Kenan Işık hastalığı nedir?
Kenan Işık son hali nasıl ne olmuştu Kenan Işık hastalığı nedir?
Büyükada’da İSKİ borusu patladı! Vanayı kaçak açmaya çalışınca böyle oldu
Büyükada’da İSKİ borusu patladı! Vanayı kaçak açmaya çalışınca böyle oldu
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den enflasyon için üç çözüm
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den enflasyon için üç çözüm
Ali Babacan'ın atlı pozu olay olmuştu yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğrafa bakın
Ali Babacan'ın atlı pozu olay olmuştu yem fiyatlarına ilişkin paylaştığı fotoğrafa bakın
Karısı özel görüntülerini başka adamlarla paylaştı! Koca da eşit kusurlu çıktı: Yargıtay'dan emsal karar
Karısı özel görüntülerini başka adamlarla paylaştı! Koca da eşit kusurlu çıktı: Yargıtay'dan emsal karar
Sinan Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli Sinan Yılmaz şarkıları neler?
Sinan Yılmaz kimdir kaç yaşında aslen nereli Sinan Yılmaz şarkıları neler?
Camide korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Camide korkunç olay! Kanlar içinde kaldı
Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?
Önder Öztarhan'ın eşi kimdir boşadılar mı? Aslı Enver'in sevgilisi kimdir?
Yumurta üreticileri 'zam oyununda' suçu marketlere attı
Yumurta üreticileri 'zam oyununda' suçu marketlere attı