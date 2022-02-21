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e-sigarayla ilgili araştırma sonuçları korkuttu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
e-sigarayla ilgili araştırma sonuçları korkuttu

Amerika’da yapılan bir araştırmada bir yılda e-sigara nedeniyle 2 bin 807 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu hastalardan 68’nin akciğer hasarı nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya kondu.

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Elektronik sigaralar ya da e-sigaralar, sigarayı bırakmayı isteyenler arasında giderek popülerleşen bir nikotin alma yöntemi olarak ortaya çıkarken, yapılan araştırmalarla elektronik sigaranın sağlığa zararlı etkileri de araştırılıyor.

Özel Era Radyoloji Merkezinde görevli Uzm. Dr. Nadir Moustafa, e-sigara ile ilgili yapılan araştırmalar ve sonuçları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Elektronik sigarada kullanılan sıvı içerisine konulan bir çok kimyasalın insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu kaydeden Dr. Moustafa, “2020 yılında Amerika'da yapılan bir çalışmada 2 bin 807 kişinin e-sigaranın neden olduğu akciğer hasarı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve 68 kişinin öldüğü bildirildi. (E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury (EVALI), The Lancet 2020). Bu çalışmada hasta olan kişilerin çoğunluğu (yüzde 83), E vitamini asetat gibi yağlarla formüle edilmiş tetrahidrokannabinol (THC) veya kannabidiol (CBD) içeren ürünler kullanıldığını; geri kalan yüzde 17‘nin sadece rutin olarak E vitamini asetat ile karıştırılmayan nikotin ürünleri rapor edildi” diye konuştu.

Elektronik sigara sağlığa zararlıdır
Elektronik sigaranın sağlığa zararlı olduğunu yineleyen Dr. Moustafa, “Kimyasal olarak meydana gelen akut akciğer hasarı, elektronik sigaranın zararlarını açıkça ortaya koymaktadır. Elektronik sigara, zararsız diye düşünülmemelidir. Hekimler hastalarını elektronik sigara içiminden vazgeçirmelidir. Sigarayı bırakmak için nikotin ürünleri kullanıyorlarsa, elektronik sigara sıvılarının toksikolojik incelemeleri tamamlanana kadar diğer nikotin ürünlerini (sakız vb) kullanmaları daha faydalı olacaktır” sözlerine yer verdi.

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