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Mallorca'ya gönderilen Veda Muriqi performansıyla eski günlerine döndü

Mallorca'ya gönderilen Veda Muriqi performansıyla eski günlerine döndü

Lazio'da forma giydiği süreçte beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi, kiralık olarak yollandığı Mallorca formasıyla kendini buldu.

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La Liga'nin 25. haftasında Real Betis, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti. Mallorca'nın Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta Vedat Muriqi takımının tek golünü kaydetti.

Mallorca formasıyla şu ana kadar 4 resmi maça çıkan Vedat Muriqi, ilk maçına Kral Kupası'nda çıkmıştı.

Kral Kupası'nda oynanan maçta beğeni kazanan Muriqi, gol katkısı yapamasa da La Liga'da çıktığı 3 maçta da skora direkt katkı yaptı.

La Liga'da oynadığı 3 maçta 2 gol ve 1 asist yapan Kosovalı golcü, Mallorca'nın ilk 11'inde kısa sürede vazgeçilmez isimlerden birisi oldu.

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