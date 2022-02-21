16 yaşındaki Arda Güler Fenerbahçe taraftarından alkış aldı Serdar Dursun'la ilginç diyalog

Fenerbahçe ile Hatayspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 26. hafta maçında Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

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Teknik direktör İsmail Kartal’ın altyapıdaki oyunculara önem verdiğini ve mücadelelerde şans vereceğini açıklamasının ardından kadroda önemli değişiklikler yapıldı.

Kasımpaşa’dan sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil edilen ve altyapıda görev alan Çağtay Kurukalıp, Atakaş Hatayspor maçında şans buldu. Süper Lig’de ilk kez görev alan Çağtay, mücadeleye ilk 11’de başladı.

Arda Güler ise ilk kez 11’de yer aldı. Maç öncesinde Arda Güler’e tribünlerden destek gelirken, taraftarlar genç oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu. Arda ise taraftarlara alkışlayarak karşılık verdi.

"Sen mi vuracaksın ağabey?"

Karşılaşmanın ilk yarısından kaleye 28 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler'in, Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın ağabey?" şeklindeki sorusu ekranlara yansıdı. Serdar Dursun'un kullandığı frikikte top kaleci Munir'de kaldı.

Performansı dikkat çekti

2005 doğumlu Arda Güler, ilk 45 dakikada en çok ikili mücadele kazanan oyuncu(11), en çok adam geçen oyuncu(4), en çok top kapan oyuncu(3), en yüksek pas isabet ortalamasıyla oynayan oyuncu(%95.8) oldu.

Serdar Dursun ıslıklandı

Fenerbahçe'nin ikinci devrede kazandığı penaltıda bir kez daha topun başına Serdar Dursun geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre Arda Güler tezahüratları yapsa da Serdar topun başından ayrılmadı. Bunun üzerine tribünler ıslıklarla tepki gösterdi. Tepkilere karşın penaltıyı gole çeviren Serdar, takımını öne geçirdi.

Golün ardından Serdar Dursun ile Arda Güler, tribünlere yönelerek birlikte sevindiler.

İki pozisyona açıklık getirdi

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Serdar Dursun, "Arda ve Çağtay, mükemmel oynadılar. 'Sakin olun, size yardım edeceğiz' diye onlarla çok konuştuk. İnşallah üstüne koyacaklar. Sahada abilik diye bir şey yoktur. Frikikte sağ ayak daha iyiydi, ondan vurdum. Penaltıda da ilk ben yazılmıştım, o sebeple." dedi.