Sıla Şentürk'ün ailesi katil Hüseyin Can Gökçek ile o konuşmayı ilk kez açıkladı

Mont ayakkabı şarj aleti çalmış: Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Ankara'da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.