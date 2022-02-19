Sıla Şentürk'ün ailesi katil Hüseyin Can Gökçek ile o konuşmayı ilk kez açıkladı
Giresun'da 21 yaşındaki sabıkalı Hüseyin Can Gökçek'in boğazını keserek katlettiği Sıla Şentürk'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Sıla Şentürk'ün halası Hayriye Öztürk katil Hüseyin Can Gökçek ile konuşmasını ilk kez açıkladı. Cani Gökçek'in hırsızlıktan, sapıklığa kadar birçok sabıkası olduğu belirlendi.
21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından 16 yaşında hayattan kopartılan Sıla Şentürk'ün ölümünün yankıları sürüyor. Sıla'yı başka erkeklerle mesajlaştığı için öldürdüğü öne süren ancak Sıla ve ailesinin kendisi hakkındaki şikayetinden vazgeçmedikleri için çocuk yaştaki kızı hunharca öldüren katil zanlısının adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Sıla'nın "sapık" profili çizen katilinin suç kayıtlarına SABAH ulaştı.
Ankara'da yaşayan Hüseyin Can Gökçek'in lise yıllarda sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkekle mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden daha sonra da kız ve ailesinin şikayeti üzerine karakolluk oldukları belirlendi.
Mont ayakkabı şarj aleti çalmış: Hüseyin Can Gökçek'in geçen yıl Ankara'da bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından iki sarj aleti, bir spor mağazasının da koşu ayakkabısı çalarken yakalandığı belirlendi. Tekstil mağazasından da mont çaldıktan sonra yakalanan zanlının, olay yerine gelen polislere direndiği bu suçla ilgili de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Arkadaşını işyerinde bıçaklamış: Hüseyin Can Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Katil zanlısının arkadaşı M.U.A'nın işyerine giderken onunla tartıştıktan sonra arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.