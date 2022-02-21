Bursa'da Kur'an kursuna hırsızlık için giren kişi din görevlisini bıçakladı! Durumu ağır

BURSA'da Canlılar Camisi Kuran Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

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Bursa'da hırsızlık şüphelisinin bıçakladığı din görevlisi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Canlılar Camisi Kuran Kursuna hırsızlık için giren zanlı, kendisini engellemeye çalışan din görevlisi Halil Okumuş'u bıçakla yaraladı.

Hırsızlık zanlısı ağır yaralayıp kaçtı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Okumuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.