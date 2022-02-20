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Türkiye 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 440 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 850 bin 157'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Şubat 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 91 bin 164 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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