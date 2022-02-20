Ukrayna'yı işgal iddialarını reddettiler: Rusya savaş isteyecek son ülkedir

RUSYA'dan yapılan açıklamada Batılı ülkelerin işgal söylentileriyle provokasyon peşinde koştuğuna dikkat çekildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, 'savaş' kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir" dedi.

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Batı, ısrarla Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları yüksek sesle dile getirmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" görüşünü öne sürmüştü.

"Putin tarihlere kulak asmıyor"

Rusya'dan yapılan açıklamada iddialar bir kez daha sert bir dille reddedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylentiler karşısındaki tavrını aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tarihlere kulak asmıyor" dedi.

"Provokasyondan ibaret" Peskov, ortaya atılan tarihlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Batı'nın gerginliği tırmandırmayı amaçladığını söyledi ve ekledi: "Rusya, tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, 'savaş' kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir. Gerginlik had safhaya çıktığında, Donbass'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir."

"Önemli bir karşıtlık var"

Rusya lideri Putin'in batılı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler ile Batı medyasında yayınlanan bilgiler arasında farklılıklar olduğunu belirten Peskov, "Aslında bu ülkelerin medyasında ortaya çıkan histeri ile müzakerelerin doğası arasında önemli bir karşıtlık var. 'Elimizdeki verilere göre saldırgan planlar mevcut' şeklinde iddialar geliyor. Ancak çok çok diplomatik bir dille. Devlet Başkanı Putin de tüm bu soruları en yapıcı şekilde yanıtlıyor" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılıyor"

Sözcü Peskov, Batılı ülkeler ve NATO'nun öne sürdüğü iddialar ile Ukrayna'nın Donbass'ı işgale teşvik ettiğini iddia ederek, "NATO, ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya sürekli silah ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor. Ortak siyasi ve diplomatik bir çatı oluşturdular ve sürekli Rusya'ya yaptırım tehditleri sunuyorlar. Tüm bunlar Ukrayna'yı Donbass sorununu güç kullanarak çözmeye teşvik etmiyor mu? Bu teorilerden biri. Ancak her gün veya günde birkaç kez yapılan absürt iddialar başka nasıl açıklanır bilmiyorum" dedi.