Ukrayna'yı işgal iddialarını reddettiler: Rusya savaş isteyecek son ülkedir

Batı, ısrarla Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları yüksek sesle dile getirmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Rusya, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" görüşünü öne sürmüştü.

"Putin tarihlere kulak asmıyor"

Rusya'dan yapılan açıklamada iddialar bir kez daha sert bir dille reddedildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylentiler karşısındaki tavrını aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tarihlere kulak asmıyor" dedi.

"Provokasyondan ibaret"

Peskov, ortaya atılan tarihlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Batı'nın gerginliği tırmandırmayı amaçladığını söyledi ve ekledi:

"Rusya, tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya, 'savaş' kelimesini kullanmak isteyecek son ülkedir. Gerginlik had safhaya çıktığında, Donbass'taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir."