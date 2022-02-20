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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in derdi büyük! ABD Başkan Yardımcısı Harris'e Türkiye'yi şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in derdi büyük! ABD Başkan Yardımcısı Harris'e Türkiye'yi şikayet etti

YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile ikili zirvede Ankara'yı eleştirmeye çalıştı. Miçotakis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin provokasyon yaptığı şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir araya geldi. İkili Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Miçotakis, görüşmede Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı
Yunan hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi. Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi suçlamaya kalkarak 'bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine' dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulunmaya çalıştı.

Öte yandan Miçotakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de desteklediği enerji projeleri hakkında Harris'i bilgilendirdi. Ayrıca iki ülke arasında savunma alanında daha yakın iş birliği ve Ukrayna meselesi de görüşmede gündeme geldi.

ABD Başkan Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kiryakos Miçotakis, "Kamala Harris ile harika bir görüş alışverişi yaptık. Yunanistan-ABD ilişkisi, uzun dostluk ve iş birliği tarihimizin en iyi seviyesinde" ifadelerini kullandı.

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