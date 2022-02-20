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Öldürülen gazeteci Güngör Arslan toprağa verildi! Katili "yazısını beğenmedim, vurdum" dedi

Öldürülen gazeteci Güngör Arslan toprağa verildi! Katili "yazısını beğenmedim, vurdum" dedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı ilk ifadesinde, "Yazısını beğenmedim, vurdum" dedi...

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Kocaeli'de ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Bu arada gözaltına alınan katil zanlısı Ramazan Ö.'nün ise ilk ifadesinde, yazısını beğenmediği için Arslan'ı öldürdüğünü söyledi.

Güngör Arslan'ın Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmit'teki Fevziye Camisi'ne getirildi. Burada Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile mesai arkadaşları taziyeleri kabul etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camiye gelerek Arslan ailesine başsağlığı diledi.

Katillerini bulursanız gönlümüzü rahatlatırsınız
Vali Yavuz'dan eşinin ölümüne neden olan zanlının arkasında bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin yakalanmasını isteyen Suna Arslan, "O zaman gönlümü ferahlatırsınız, yetim de olsa çocuğumun, başımın dimdik durmasını sağlarsınız. Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin Güngör Arslan. Gerçeği bulun lütfen, sizden sadece bunu istiyorum." dedi.

Hiç merak etmeyin bulacağız, herkes de görecek
Yavuz da bunun üzerine, "Acınızı paylaşıyorum, hiç endişeniz olmasın bulacağız. Herkes de bulduğumuzu görecek. Şu anda başka bir şey söyleyemem ama her yönüyle bakıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız." diye konuştu.

Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Yavuz ve Büyükakın ile aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci, politikacı ve vatandaş katıldı.

Şüphelinin ilk ifadesi: Yazısını beğenmedim, vurdum
Gözaltına alınan 21 yaşındaki Ramazan Ö.'nün ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Ramazan Ö.'nün ilk ifadesinde, yazısını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı olan kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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