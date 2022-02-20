Rusya tehdit edip OHAL ilan etti! 'Küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir'

Rusya-Ukrayna krizi Donbass'ta gün boyu devam eden patlamalar ve siren sesleri arasında giderek daha da gergin hale gelirken, Kremlin'den açıklama geldi. "usya, savaş kelimesini en son kullaracak ülke" denilen açıklamada "Herhangi küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir" denildi.

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Rusya Ukrayna kriziyle ilgili sular durulacak gibi durmuyor. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelirken, Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçılarla Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar gerilimi daha da tırmandırıyor. Olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Savaş kelimesini kullanacak son ülke

Reuters'ın duyurduğu açıklamada, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Donbas hattı üzerindeki durumdan bahsederek, "Donbas hattı üzerindeki durum maksimum düzeyde zorlanıyor. Herhangi küçük bir provokasyon istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır. Rusya savaş kelimesini kullanacak son ülke" sözlerine yer verdi.

İşgal tarihi ile ilgili açıklama

Batı'nın sürekli olarak işgal için tarih vermesiyle ilgili de konuşan Peskov "Batı'nın Ukrayna işgali için tarihler açıklaması provokatif ve olumsuz sonuçlar doğurabilir. Putin, bu tarih açıklamalarını ciddiye almıyor" ifadeleri kullanıldı.

Patlama sesleri geliyor! Sirenlar çalıyor

Reuters'ın son dakika ile duyurduğu haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Donetsk dışından top sesleri duyuldu. Lugansk bölgelerindeki çatışmalar devam ederken, Ukrayna güçlerinin sabaha karşı saldırı girişiminde bulunduğunu ve 2 sivilin öldüğü açıklandı. Donetsk de son 24 saat içinde Ukrayna'nın ateşkesi 82 kez ihlal ettiğini açıkladı. Tahliye edilen yaklaşık 40 bin kişi Rusya'nın Rostov bölgesine kabul edildi.

Rusya o bölgede OHAL ilan etti

Yaşanan çatışmalar sebebiyle Donbass bölgesinden güvenli bölgelere iltica eden mülteciler, trenlerle ve toplu taşıma araçlarıyla Rusya’nın Voronezh bölgesine getirildi. Mülteci sayısının çokluğu sebebiyle Voronezh Valisi Aleksandr Gusev tarafından alınan kararla olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Bu kararın valilik tarafından mültecilerin istek ve taleplerini bölge yönetiminin hızlıca ve pratik olarak yerine getirebilmesi için alındığı ifade edildi. Mülteci göçünün önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.