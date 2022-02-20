Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor
UKRAYNA'nın Donbas bölgesinde çatışma kapıya dayanırken, ayrılıkçı Ruslar bölgeden özellikle kadın ve çocukları Rusya'ya tahliye ediyor. Silah tutabilecek erkekler ise savaşa hazırlık oyarak silah altına alınıyor...
Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor.
Donetsk ve Lugansk’daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.
Özellikle kadınlar ve çocuklar bölgeden tahliye edilirken, bölgesel yönetim silah tutabilecek askerleri silah altına alıyor.
Reuters'a konuuşan bir kişi, ayrılıkçıkların elindeki Donetsk kentinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu söyledi. Bölgedeki hoparlörden vatandaşlara dikkatli olmaları söylendi. Patlamanın kaynağı netlik kazanmadı.