BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

UKRAYNA'nın Donbas bölgesinde çatışma kapıya dayanırken, ayrılıkçı Ruslar bölgeden özellikle kadın ve çocukları Rusya'ya tahliye ediyor. Silah tutabilecek erkekler ise savaşa hazırlık oyarak silah altına alınıyor...

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor.

120
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

Donetsk ve Lugansk’daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.

220
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

Özellikle kadınlar ve çocuklar bölgeden tahliye edilirken, bölgesel yönetim silah tutabilecek askerleri silah altına alıyor. 

320
Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Rusların tahliyesi sürüyor! Erkekler askere alınıyor

Reuters'a konuuşan bir kişi, ayrılıkçıkların elindeki Donetsk kentinde art arda patlama seslerinin duyulduğunu söyledi. Bölgedeki hoparlörden vatandaşlara dikkatli olmaları söylendi. Patlamanın kaynağı netlik kazanmadı.

420