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Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da şehit annesini dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak şehit annesinin 600 bin lirasını alan 4 zanlı, tutuklandı.

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Oğlu 30 yıl önce şehit olan 82 yaşındaki Şükran Makascı'yı telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için de verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şükran Makascı, bankadan çektiği 600 bin lirayı kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere teslim etti.Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Makascı, emniyete başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, şüpheliler Ahmet Ç. (32), İsa B. (28), Abdulkadir A. (22) ve yabancı uyruklu Ahmad Elalı E'yi (20) tespit etti.

Şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçma ihtimalleri doğrultusunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenlenen polis, operasyon sonucu 4 zanlıyı yakaladı.

Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen para şehit annesi Şükran Makascı'ya teslim edildi.

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