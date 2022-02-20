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Covid-19 ile ilgili açıklamaları gündem olmuştu! Bill Gates’ten yeni bir salgın olasılığı iddiası

Covid-19 ile ilgili açıklamaları gündem olmuştu! Bill Gates’ten yeni bir salgın olasılığı iddiası

Microsoft'un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak anılan Bill Gates, Covid-19 ve hastalıklar ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

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Coronavirüs salgını boyunca “Aşı ile çip takıyorlar”, “Salgını o yarattı” gibi asılsız iddiaların odak noktası olan Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir etkinlikte Covid-19 ve salgın hastalıklar ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada daha bulundu.

CNBC’ye Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında açıklamalarda bulunan Gates, Covid-19 sebebiyle ağır bir şekilde hastalanma riskinin çok düştüğünü söyledi. Gates, “Covid-19 sebebiyle hastalığı ağır geçirmek yaşlı olmak ya da obezite ya da diyabet olmakla bağlantılı hale geldi. Bu riskler ciddi bir şekilde düştü artık” dedi.

"Dünya bir pandemi daha görecek"
Fakat Gates, endişe yaratan bir öngörüde daha bulundu… Covid-19 salgını öncesinde dünya çapında bir salgının yaşanabileceğinin sinyalini vererek gündem olan Gates, “Dünya bir pandemi daha görecek. Başka bir pandemi olacak. Bu sefer farklı bir patojen olacak. Fakat doğru bir şekilde bu hastalığa yaklaşılırsa erkenden önlenebilir ve Covid-19’da olduğu gibi küresel bir hale gelmez” dedi.

Avustralya’yı örnek gösterdi
Sözcü'deki habere göre Gates, “Eğer her ülke Avustralya’nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu” dedi. Avustralya, Covid-19 salgınının başlamasıyla birlikte çok sıkı önlemler almış ve başta sınırlarını kapatmak olmak üzere birçok kısıtlamayı yürürlüğe almıştı.

2015 yılında TED konuşması yapan Gates, “Dünya bir pandemiye hazır değil” demiş ve bu konuşma yıllar sonra tekrar ortaya çıkarak gündem olmuştu.

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