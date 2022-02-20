Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihini değiştirdi! 18 Mart'ta açılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihinin değiştiğini duyurdu.Abone ol
1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihi Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın doğum gününe yetiştirilmek için öne alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Şubat’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsünün açılış tarihinin değiştiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.