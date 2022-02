Murat Ongun CNN Türk'ü CNN'e şikayet etti: Zarara dikkat etmelisiniz...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ü ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabına şikayet etti.

Abone ol

CNN Türk, dün akşam İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’yu canlı yayına aldı. Göksu yayın sırasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'ün taraflı yayın yaptığını belirterek, konuya ilişkin eleştirilerini dile getirdiği paylaşımına ABD merkezli televizyonun İngilizce hesabını etiketledi.



Yayın üzerine Ongun "CNN Türk taraflı yayına devam ediyor. Soruyoruz: Neden daima aynı kişiyi davet ediyorsunuz da Doğan Subaşı ve İbrahim Özkan’ı davet etmiyorsunuz?" diyen Murat Ongun “You should beware of the damage being done to the global @CNN brand @ranirraad" ifadeleriyle CNN kanalına "markaya yapılan hasara" dikkat çekti.





Yayına bağlanamamışlardı

Ocak ayında da Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te "Neler oluyor?" programına konuk olmuştu.Tevfik Göksu programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'yle ilgili eleştirilerde bulunmuştu. İBB temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk bu talebi yanıtsız bırakmıştı.



Neden korkuyorsunuz?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, cevap verme haklarının engellendiğini vurgulayarak CNN Türk'e tepki göstermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımında "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz? @cnnturk " ifadelerini kullanmıştı.