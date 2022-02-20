Ali Koç aradığı teknik direktörü buldu! İstanbul’dan ev bakıyor işte Fenerbahçe’nin yeni hocası

Sezon başında Fenerbahçe'de ikinci başkanlık görevine başlayan Ali Koç, takımın başına Vitor Pereira'yı getirmişti. Portekizli teknik adamın da sarı-lacivertli ekipteki ikinci dönemi resmen başladı. Ancak Pereira, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı ve görevine son verildi. Pereira'nın ardından ise uzun süren teknik direktör arayışları sonuçlanmadı ve geçici bir çözümle İsmail Kartal göreve başladı. Öte yandan arayışlarına devam eden Ali Koç, teknik direktörünü buldu.

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunda taraftarına adeta hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de başkan ve taraftar arasındaki bağlar giderek kopuyor. Fenerbahçe'deki ikinci dönemi de hayal kırıklığıyla sonuçlanan Vitor Pereira, ikinci kez kovuldu.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Pereira'nın görevine son verdikten sonra yoğun bir şekilde teknik direktör arayışlarına başladı. Birçok farklı ülkeye seyahat eden Ali Koç, teknik direktör konusunu uzun bir süre neticelendiremedi. Görüşülen çalıştırıcılarla devre arası için anlaşılamaması nedeniyle çare İsmail Kartal'da arandı. Ancak İsmail Kartal da, Vitor Pereira gibi beklentileri karşılayamadı.

Son olarak UEFA Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında 3-2'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe, umutlarını iyice tüketti.

Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan, Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de havlu atma tehlikesiyle karşı karşıya.

Joachım Low ile anlaşma tamam

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin en çok üzerinde durduğu isim Joachim Löw olmuştu. Dünyaca ünlü teknik adam Löw ile prensipte anlaşıldığı iddiaları Türk ve Alman basınında yer edindi. Son olarak Yunan basını, Joachim Löw ve Fenerbahçe iddialarını yaptığı bir haberle başka boyuta taşıdı. Haberde 62 yaşındaki Alman çalıştırıcının İstanbul'da ev aramaya başladığı iddia edildi. Haberin devamında ayrıca Löw'ün Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atacağı, bunun karşılığında ise 20 milyon Euro alacağı ayrıntısı da haberde paylaşıldı.