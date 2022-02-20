Önder Karaveli'den Şenol Güneş'e: "Altyapı antrenörüyüm!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Altay'a karşı alınan galibiyetin ardından basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisi için açıklamalarına cevap verdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup ederken teknik direktör Önder Karaveli, Şenol Güneş'in açıklamalarına cevap verdi.

Karaveli, maç sonundaki basın toplantısında, "Beşiktaş A takımı teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Hayal bile edemediğim şeydi. Beşiktaş Yönetim Kurulu bunu bana layık gördüğü için onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevdiğini kollayan Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Ben bir şeyi daha gururla yaptım. Altyapı antrenörüyüm, 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için çok şey de yapacak altyapı antrenörüyüm. Evet altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle gurur duyuyorum. Neden altyapıdaydım, Süper Lig'de hiçbir teklif gelmedi, o yüzden oradaydım. Diğer kulüplerde o insanları da bulmaya çalışsın. Önder Karaveli ile kalmasın. Beşiktaş cesaret gösterdi, cesaretle arkamda duruyor. Altyapıda çok cevherler var, değerli antrenörler var. Lütfen onlara bu fırsatı tanıyın, oradan çok güzel şeyler çıkacaktır." dedi.

Şenol Güneş ne demişti?

Yeni sezon için adı sık sık Beşiktaş'la anılan Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum." ifadelerine yer vermişti.