BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Önder Karaveli'den Şenol Güneş'e: "Altyapı antrenörüyüm!"

Önder Karaveli'den Şenol Güneş'e: "Altyapı antrenörüyüm!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Altay'a karşı alınan galibiyetin ardından basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisi için açıklamalarına cevap verdi.

Abone ol

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup ederken teknik direktör Önder Karaveli, Şenol Güneş'in açıklamalarına cevap verdi.

Karaveli, maç sonundaki basın toplantısında, "Beşiktaş A takımı teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Hayal bile edemediğim şeydi. Beşiktaş Yönetim Kurulu bunu bana layık gördüğü için onlara sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Sevdiğini kollayan Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Ben bir şeyi daha gururla yaptım. Altyapı antrenörüyüm, 22 yıldır Türk gençleri için çalışan, emek harcayan, hayatını onlara adamış, onlar için çok şey de yapacak altyapı antrenörüyüm. Evet altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Ülkedeki bütün altyapı antrenörleriyle gurur duyuyorum. Neden altyapıdaydım, Süper Lig'de hiçbir teklif gelmedi, o yüzden oradaydım. Diğer kulüplerde o insanları da bulmaya çalışsın. Önder Karaveli ile kalmasın. Beşiktaş cesaret gösterdi, cesaretle arkamda duruyor. Altyapıda çok cevherler var, değerli antrenörler var. Lütfen onlara bu fırsatı tanıyın, oradan çok güzel şeyler çıkacaktır." dedi.

Şenol Güneş ne demişti?
Yeni sezon için adı sık sık Beşiktaş'la anılan Şenol Güneş ise yaptığı açıklamada, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tottenham, Manchester City'yi mağlup etti
Tottenham, Manchester City'yi mağlup etti
Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı: 2 asker öldü
Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı: 2 asker öldü
Ekrem İmamoğlu, Ermeni tasarısının öncüsü Cem Özdemir ile görüştü!
Ekrem İmamoğlu, Ermeni tasarısının öncüsü Cem Özdemir ile görüştü!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Seçimlere Millet İttifakı ile girmeyeceğiz
6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişandı! Oteldeymiş
6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişandı! Oteldeymiş
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi daha olacak
İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi daha olacak
Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti
Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Şevval Sam oğlu Tarık Emir kimdir kaç yaşında babası kimdir?