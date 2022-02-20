Meral Akşener Erol Evgin'in konserine katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da Erol Evgin'in konserini izledi. Evgin, Akşener'i, "Mangal yürekli hanımefendi" sözleriyle selamladı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Erol Evgin konserini izledi.

"Mangal yürekli bir hanımefendi var aramızda"

Evgin, kendisini ön sıradan izleyen Akşener’i “Bu akşam mangal yürekli bir hanımefendi de var aramızda” sözleriyle selamladı.

"Muhteşem bir akşam yaşattı"

Akşener ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin’in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…"