BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti

Beşiktaş sahasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Abone ol

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırladı. Maça baskılı başlayan Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı.

Altay da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla iki takım da devre arasına 0-0'lık bereberlikle gitti.

Beşiktaş 3 hafta sonra kazandı
İkinci yarıda da rakip kalede etkili olan taraf yine Beşiktaş'tı. Rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, sonucunu 64. dakikada aldı.

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa kafa vuruşu yapan Domagoj Vida topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beişktaş maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle siyah-beyazlılar 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Yalçın Ayhan'dan Galatasaraylı taraftarları çıldırtan paylaşım!
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Numan Kurtulmuş: Kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 19 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?
Kaan Sekban evli mi kaç yaşında? Kaan Sekban mesleği ne iş yapar?
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüsü atlattı
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Kaan Sekban kimdir aslen nereli kaç yaşında? Kaan Sekban ne iş yapar?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Şevval Sam kaç yaşında aslen nereli oğlunun babası kim?
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti
Kayserispor sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup etti