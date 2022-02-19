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Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı

Zelenskiy'den AB ve NATO'ya: Üyelik konusunda dürüst olunmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'nın güvenlik mimarisinden yok olduğunu belirterek "NATO, üyelik konusunda dürüst olmalı" dedi.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetlendi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupalı liderlere seslendi.

Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konusuna değinen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"BM kendini bile savunamıyor"
"Barışı koruması gereken BM kendini bile savunamıyor. Kendisinin daimi üyesi (Rusya) Tüzüğü hoyratça ihlal ediliyor. Avrupa'nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere.

"NATO, Ukrayna'nın üyeliği konusunda dürüst olmalı"
NATO, Ukrayna'nn üyeliği konusunda dürüst olmalı. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız."

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