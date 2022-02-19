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Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de kayıp taksiciden acı haber geldi! Cesedi bakın nerede bulundu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan taksicinin cesedinin bulunduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre; dün öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle birlikte yola çıktı. Saat 13.00 sıralarından itibaren adeta sırra kadem basan Ayvalık’ın tanınmış taksicilerinden Atilla Bahçeci için polis ve jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler Bahçeci’nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir’in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yapılan araştırmaların ardından dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan 55 yaşında evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci’nin cesedinin Şirinkent mevkiinde sazlık bir alanda bulunduğu öğrenildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenilen Bahçeci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netliğe kavuşacağı bildirildi. Olayla ilgili araçta müşteri olan kişinin tüm bilgilerine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin soruşturmalarını derinleştirdiği öğrenildi.

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