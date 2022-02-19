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Kocasının spermiyle kek yapan öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı: Meğer...

Kocasının spermiyle kek yapan öğretmenin yaptıkları mide bulandırdı: Meğer...

Eski kocasıyla iş birliği yaparak öğrencilerine spermli kek yediren öğretmen Cynthia Perkins, 41 yıl hapis cezası aldı.

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ABD, skandal bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Louisiana'da öğretmenlik yapan Cynthia Perkins'in, kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdiği ortaya çıktı. Başlangıçta tüm iddiaları reddeden kadın sonunda ise suçunu itiraf etti. Çocuk pornografisi, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını da kabul eden Perkins, tüm olanları eski yüksek rütbeli bir SWAT polis memuru olan eski kocasıyla beraber yaptığını söyledi. 150 ağır suçla karşı karşıya olan çiftten Perkins, mahkeme kararıyla 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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