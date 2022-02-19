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Deprem için dehşetli uyarıyı yaptı! Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Aklı olan Marmara'yı evini bıraksın kaçsın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem için dehşetli uyarıyı yaptı! Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Aklı olan Marmara'yı evini bıraksın kaçsın

İSTANBUL ve Marmara çevresi için deprem uyarılarında Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan dehşetli açıklamalar geldi. İstanbul'un deprem tarihini anlattığı konuşmasında flaş açıklamalar yapan Yaltırak Marmara'yı evinizi bırakın gidin diye açık açık söyledi.

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye, Kent Konseyi ve Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen " Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu söyleyip uyarılarda bulunarak, " Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

Bandırma’da düzenlenen " Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırakönemli uyarılarda bulundu. Depreme karşı önlem ve tedbir almazsanız Marmara'yı ve evlerinizi bırakıp gidin diyen Prof. Dr. Yaltırak, " Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktorda bizi masada bıraktı.

O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini satsın gitsin.

Kendisi için, ailesi için çocukları için. Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey.

Kötü bir şey ama gerçek yani. Onun için gerçekten kaçmayın yüzleşin gerçekle. Tedbirler alın, önlemler alın. Yenileyeceksiniz, yeniliyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadı ya ev aldık. Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sutunlara su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın yani. Bina içeriden çürümüştür yani. Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin" şeklinde konuştu.

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