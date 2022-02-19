Survivor Sude diskalifiye edilecek iddiası! Yerine bakın kim geliyor?

TV8 ekranlarının iddialı yapımlarından Survivor, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ter döktüğü Survivor All Star hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada, aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği ve yerine 2021 sezonundan bir isim geleceği öne sürüldü.