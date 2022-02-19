Survivor Sude diskalifiye edilecek iddiası! Yerine bakın kim geliyor?
Mert Öcal ile yaşadığı ilişki nedeniyle son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği iddiaları, sosyal medyayı karıştırdı. Sude'nin yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürüldü.
TV8 ekranlarının iddialı yapımlarından Survivor, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ter döktüğü Survivor All Star hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada, aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sude Burcu'nun diskalifiye edileceği ve yerine 2021 sezonundan bir isim geleceği öne sürüldü.
Öte yandan Sude Burcu'nun sakatlığının ciddi bir sakatlık olduğu ve bu şekilde yarışmaya devam edemeyeceğine dair iddialar mevcut.
Survivor paylaşımları yapan ifşa sayfaları, geçtiğimiz günlerde oyun esnasında yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren Sude Burcu'nun diskalifiye edileceğini, yerine ise Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel'in geleceğini öne sürdü.
Ayşe Yüksel, Survivor All Star'a geleceği yönündeki iddialar hakkında sessizliğini korurken, Yüksel'in ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi.