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5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tüm şubeler indirim yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tüm şubeler indirim yaptı

Temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisinin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesiyle Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti. 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO’nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağına kadar temel gıda ürünlerinde KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından, Aksaray’da vatandaşlar adeta TMO ürün satış noktalarına akın etti.

TMO’dan temel gıda ürünü almaya gelen emekli Osman Altunay (73), “Emekli olduğum için marketleri dolaşıyorum. Genelde hep marketlere uğradım ayrı ayrı hep aldatmaca, önce fiyatlar yükselmiş arkasından indirim, ne yapıyorlar hep kendi ceplerine indiriyorlar. Devletin, hükümetin indirdiği yüzde 7’yi ceplerine alıyorlar. Ama ben resmi yerlere devlet kanallarına, mesela Toprak Mahsulleri Ofisine geliyorum. Burada yüzde 7 indirimi görüyorum. Ben de burayı tercih ediyorum. Herkes buraya geliyor devletten Allah razı olsun” dedi.

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