Suudi Arabistan'da devlet daireleri ve camilerde şort giymeye 500 riyal ceza

Fatih Altaylı'dan Tarkan yorumu: Velev ki 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun diyemez mi kardeşim

Aziz Sancar'dan aşıda marka tartışmasına tepki: Ne varsa onu yaptırın

İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada bakın hangi marka var?