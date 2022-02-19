İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada bakın hangi marka var?

Türkiye ikinci el online pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi.

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AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında ocak ayı satışları, Aralık 2021'e kıyasla yüzde 54,41 azalarak 90 bin 310 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

Geçen yıl ocak ayında 103 bin 398 satış gerçekleşmişti. Böylece geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 13'lük azalış görüldü.

Bu yılın ocak ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

En çok satılan 10 marka

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 11 bin 819 satışla Volkswagen oldu. VW'yi, 11 bin 348 adetle Renault ve 10 bin 960 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 8 bin 558 satışla Ford, 4 bin 749 ile Opel, 4 bin 740 adetle BMW, 4 bin 698 adetle Mercedes-Benz, 4 bin 393 satışla Peugeot, 4 bin 114 adetle Hyundai ve 3 bin 254 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 90 bin 310 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Binekte Clio ilk sırayı aldı

Ocak ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 71 bin 937 satış gerçekleşti.

Renault Clio bu ay uzun bir süreden sonra VW'nin yerini alarak 3 bin 383 adetle en çok satılan model oldu. Bunu 3 bin 254 adetle VW Passat, 3 bin 167 adetle Fiat Egea, 3 bin 25 adetle Renault Megane, 2 bin 217 adetle Ford Focus, 2 bin 197 adetle Toyota Corolla, 1.976 adetle Opel Astra, 1.722 adetle BMW 3 Serisi, 1.676 adetle BMW 5 Serisi ve 1.645 adetle de VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturdu.

En yavaş Mercedes-Benz satıldı

Ocakta Türkiye pazarı satış hızı ortalama 82 gün olurken, en hızlı satılan marka 69 günle Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 98 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

Hafif ticaride Doblo ilk sırada

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 18 bin 373 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 2 bin 592 adetle ocak ayının en çok satılan modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 42 satışla ikinci ve Ford Transit/ Tourneo Courier de 1.904 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.211 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.193 satışla VW Caddy, 1.152 adetle VW Transporter, 894 adetle Renault Kangoo, 886 adetle Ford Transit, 676 adetle Peugeot Partner ve 541 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında "Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM’lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor.

Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.