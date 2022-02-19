Yumurta KDV indirimini de yıktı geçti! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş talimat

Yumurta fiyatları KDV indirimini de yıktı geçti. Bazı fırsatçı firmalar KDV indirimi öncesi yumurtaya yüksek zamlar yaparak vergi indirimini de etkisiz kıldı. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayınladı ve müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

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KDV indirimi gelmesine rağmen yumurta fiyatları durdurulamıyor. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili gelen açıklamada "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

Söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edilen açıklamada, "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.