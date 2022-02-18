Korkutan araştırma! Omicron'un alt mutasyonu ciddi hastalıklara neden oluyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının alt mutasyonu olan BA.2 virüsünün diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılmasının yanı sıra daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Japonya’da yapılan araştırmada BA.2'nin virüse karşı sahip olunan tedavileri engelleme yeteneği de olduğunun altı çizildi.
JAPONYA'da Omicron varyantının tespit edilen alt varyantı BA.2 ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada BA.2'nin diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.
BA.2'nin Omicron gibi aşıların yarattığı bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı vurgulanan araştırmada güçlendirici koronavirüs aşısı dozunun hastalığı yüzde 74'e kadar engellediğinin altı çizildi. Alt varyantın ayrıca şu anda Omicron'a karşı kullanılan monoklonal antikor olan sotrovimab da dahil olmak üzere bazı tedavilere dirençli olduğu bildirildi.
Araştırma ile ilgili konuşan Ohio'daki Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, "Bu, BA.1'den (Omicron) daha kötü bir virüs olabilir, daha çok bulaşabilir ve daha kötü hastalığa neden olabilir" diye konuştu.
BA.2, orijinal Kovid-19'a neden olan virüsle karşılaştırıldığında oldukça mutasyona uğramış, Omicron'dan ise farklı olan düzinelerce gen değişikliğine sahip olduğu bir tür olarak tanımlanıyor.