Korkutan araştırma! Omicron'un alt mutasyonu ciddi hastalıklara neden oluyor

JAPONYA'da Omicron varyantının tespit edilen alt varyantı BA.2 ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Çalışmada BA.2'nin diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.