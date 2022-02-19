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Çorlu'da yabancı uyruklu şahıs hamile eşini sokak ortasında döverek hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorlu'da yabancı uyruklu şahıs hamile eşini sokak ortasında döverek hastanelik etti

Tekirdağ Çorlu’da yabancı uyruklu şahıs, hamile eşini döverek, hastanelik etti.

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Olay, Esentepe Mahallesi Emlak Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çift arasında çıkan ağız münakaşası kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatla eşine saldıran öfkeli şahıs, hamile eşinin yaralanmasına neden oldu.

Dayakçı koca gözaltında
Yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından dayakçı koca gözaltına aldı.

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