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Ekrem İmamoğlu Alman basınına konuştu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor

Ekrem İmamoğlu Alman basınına konuştu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Alman basınına verdiği röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin İstanbul'a yaptığı hizmetler dolasıyla hayran olduğunu söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Alman dergisi Der Spiegel'e mülakat verdi.Özlem Topçu/Şebnem Arsu imzalı haberde, İmamoğlu propagandası yapıldı.

Haberin başlığında "İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan için tehlikeli olabilir" ifadesi kullanılırken, Ekrem İmamoğlu'na "büyükelçiyle balıkçı sefası", "bozulan İETT otobüsleri" hakkında hiçbir sorunun sorulmaması dikkat çekti.

İmamoğlu'nun sorumluluk alanlarındaki başarısızlığına dair sorunların konuşulmadığı haberde, Der Spiegel dergisi İmamoğlu için, "İmamoğlu bir siyasi yıldıza dönüştü ve bir sonraki seçimlerde Erdoğan için ciddi bir rakip olabilir" cümlesini kullandı.

İstanbullu kar esareti yaşarken hür iradesiyle balıkçıya giden ve İngiliz büyüelçiyle buluşan İmamoğlu, bu konulara girmeyerek kendisini mağdurmuş gibi göstermeye kalktı. Tam bir imaj toparlama haberi olduğu her halinden belli olan söyleşide İmamoğlu, AK Parti yönetimindeki ülkenin ekonomik olarak savrulduğunu, kendisinin Ankara tarafından engellediğini, kamu bankalarından kredi de alamadıklarını iddia etti:

"İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AK Parti'nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor. Hükümet, İstanbul'u kaybettikten sonra Türkiye'yi de kaybetmekten korkuyor."

Erdoğan bana hayranlık duyuyor

Açıklamalarına devam eden İmamoğlu, Erdoğan'ı kastederek, "İstanbul'u kazanarak kendi toprağını çalmışım gibi hissediyor. Öfke mi bilmiyorum. Bazen hayranlıkmış gibi geliyor. İstanbul AK Parti yönetiminde çok fazla boşa zaman harcadı. Bence benim bu şehir için yaptığım hizmetleri görünce hayranlık duyuyor" dedi.

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