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Ataşehir E-5’te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ataşehir E-5’te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi

Ataşehir E-5 karayolunda seyir halindeyken önündeki bir otomobile çarpan içi yolcu dolu midibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki alana uçtu.

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Kaza, saat 08.45 sıralarında E-5 karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yolcuların bulunduğu midibüs freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak önünde seyreden Ford marka otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarpıp devrilerek yolda yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmaktan kaçınırken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki alana uçtu.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazazedelerden Ertan Atabek, “Yolcu dolu midibüsün freni tutmadı. Öndeki otomobile vurup bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Bir anda oldu kaza anlayamadık” diye konuştu.

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