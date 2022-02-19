Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne yeniden geçeceği söylenen Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

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Son dönemlerde Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol Güneş, yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı" dedi.

Beşiktaş'ın 2014-2019 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Tecrübeli isim Şenol Güneş, son günlerde adının eski kulübüyle anılmasından sonra basına bir açıklama yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada:

''Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum'' dedi.

Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yaptığı açıklamalar üzerine konuşan Şenol Güneş:

''Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör Miguel Peiro ve diğer konularla ilgili açıklamaları maalesef gerçekle örtüşmüyor. Her iddiaya yanıt vererek futbol kamuoyumuzu meşgul etmek doğru değil. Yine Sayın Murat Sancak'ın dile getirdiği yabancı sınırlaması (8+3) ile ilgili iddialar doğru olmamakla beraber, bu konu geniş ve ayrıntılı bir açıklamayı gerektiriyor. Futbolumuzun geleceğini ilgilendiren bu hassas konunun her fırsatta tartışma konusu haline getirilmesi, teknik ekiplerimizle futbolcularımızın gelecek planlarını ve dolayısıyla psikolojilerini kötü etkiliyor'' diye ekledi.