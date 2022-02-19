BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  SPOR

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne yeniden geçeceği söylenen Şenol Güneş'ten açıklama geldi.

Abone ol

Son dönemlerde Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Şenol Güneş, yazılı bir açıklama yaptı. Güneş, "Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiçbir görüşmem olmadı" dedi.
Beşiktaş'ın 2014-2019 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Tecrübeli isim Şenol Güneş, son günlerde adının eski kulübüyle anılmasından sonra basına bir açıklama yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada:
''Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım'da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş'ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum'' dedi.

Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın yabancı oyuncu sınırlaması hakkında yaptığı açıklamalar üzerine konuşan Şenol Güneş:

''Sayın Başkan'ın yardımcı antrenör Miguel Peiro ve diğer konularla ilgili açıklamaları maalesef gerçekle örtüşmüyor. Her iddiaya yanıt vererek futbol kamuoyumuzu meşgul etmek doğru değil. Yine Sayın Murat Sancak'ın dile getirdiği yabancı sınırlaması (8+3) ile ilgili iddialar doğru olmamakla beraber, bu konu geniş ve ayrıntılı bir açıklamayı gerektiriyor. Futbolumuzun geleceğini ilgilendiren bu hassas konunun her fırsatta tartışma konusu haline getirilmesi, teknik ekiplerimizle futbolcularımızın gelecek planlarını ve dolayısıyla psikolojilerini kötü etkiliyor'' diye ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'de ilk NFT'ye giriş dersi
Türkiye'de ilk NFT'ye giriş dersi
Ukrayna'dan korkutan haberler geliyor! Patlama sesleri duyuldu 1 asker öldü
Ukrayna'dan korkutan haberler geliyor! Patlama sesleri duyuldu 1 asker öldü
Ali Babacan'dan Süreyya Serdengeçti iddiası: 'Erdoğan at dedi olmaz dedim'
Ali Babacan'dan Süreyya Serdengeçti iddiası: 'Erdoğan at dedi olmaz dedim'
Aziz Sancar'dan aşıda marka tartışmasına tepki: Ne varsa onu yaptırın
Aziz Sancar'dan aşıda marka tartışmasına tepki: Ne varsa onu yaptırın
İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada bakın hangi marka var?
İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada bakın hangi marka var?
ABD'nin iddiası: Rusya Batı'yı bölme hedefinde
ABD'nin iddiası: Rusya Batı'yı bölme hedefinde
Ataşehir E-5’te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi
Ataşehir E-5’te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Alperen'in oynadığı takım kazandı
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Alperen'in oynadığı takım kazandı
Yumurta KDV indirimini de yıktı geçti! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş talimat
Yumurta KDV indirimini de yıktı geçti! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş talimat
1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı tartışması! Bakan Karaismailoğlu açıkladı
1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan zamlandı tartışması! Bakan Karaismailoğlu açıkladı