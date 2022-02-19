BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  DÜNYA

Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mısırlı genç Türk dizilerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi

Türk dizilerinden kendi kendine Türkçe öğrenen Mısırlı genç, üniversiteyi Türkiye’de okuma hayali kuruyor. Lise öğrencisi Esma Vail, "İleride üniversiteyi Türkiye'de okuma hayalim var. Türk halkını, yemeklerini ve kültürünü çok seviyorum" dedi.

Abone ol

Esma Vail, Mısır’ın başkenti Kahire’de yaşıyor. Henüz 17 yaşındaki Esma, Türk dizileri sayesinde herhangi bir eğitim almaksızın Türkçe öğrenmiş.

Lise son sınıf öğrencisi Esma, Türkçe serüvenini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.

"Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım"
Yaklaşık 3 yıldır Türk dizilerini takip eden Esma, bir not defteri tuttuğunu ve ilk kez duyduğu kelimeleri bu deftere yazarak çalıştığını aktardı.

Bu şekilde Türkçeyi sökmekte çok zorlanmadığını dile getiren Esma, şunları söyledi:

"Türkçeyle Türk dizilerinde tanıştım. Yaklaşık 3 yıl önce ilk olarak Güneşin Kızları adlı diziyi izlemeye başladım. Türkiye ve Türk diline merakım ve sevgimden dolayı son 2 yıl içinde artık dizilerde konuşulanları anlamaya ve konuşmaya başladığımı fark ettim."

Favori oyuncusu Hande Erçel
En sevdiği Türk oyuncunun Hande Erçel olduğunu belirten Esma, "Onu çok seviyorum ve oynadığı bütün dizileri izliyorum." dedi.

Erçel'in rol aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisini de heyecanla takip ettiğini aktaran Mısırlı genç, "Hande Erçel’in dizideki karakterini çok sevdim. Güçlü ve hayallerinden asla vazgeçmeyen bir karaktere sahip." diye konuştu.

Esma, dizilerin yanı sıra Türkçe şarkılar dinlemekten de hoşlandığını ifade etti.

Üniversiteyi Türkiye’de okumak istiyor
Esma'nın gelecek planları arasında da Türkçe ve Türkiye var. Liseyi tamamladıktan sonra Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçesini geliştirmeyi amaçlayan Esma, maddi imkanları el verirse eğitimini Türkiye’de sürdürmek istiyor.

Mısırlı genç, "İleride üniversiteyi Türkiye'de okuma hayalim var. Türk halkını, yemeklerini ve kültürünü çok seviyorum." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıla Şentürk'ün ailesi katil Hüseyin Can Gökçek ile o konuşmayı ilk kez açıkladı
Foto Galeri Sıla Şentürk'ün ailesi katil Hüseyin Can Gökçek ile o konuşmayı ilk kez açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada Volkswagen var
İkinci el online pazarda en çok satan 10 marka açıklandı ilk sırada Volkswagen var
ABD'nin iddiası: Rusya Batı'yı bölme hedefinde
ABD'nin iddiası: Rusya Batı'yı bölme hedefinde
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Alperen'in oynadığı takım kazandı
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Alperen'in oynadığı takım kazandı
Yumurta KDV indirimini de yıktı geçti! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş talimat
Yumurta KDV indirimini de yıktı geçti! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş talimat
Elektrik faturaları katlandı talep patladı vatandaş çatıya kurdu 8 yıl sonra elektrik bedava
Elektrik faturaları katlandı talep patladı vatandaş çatıya kurdu 8 yıl sonra elektrik bedava
Ev fiyatları uçunca kiralık daireye talep patlaması
Ev fiyatları uçunca kiralık daireye talep patlaması
Ekrem İmamoğlu Alman basınına konuştu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor
Ekrem İmamoğlu Alman basınına konuştu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor
SGK'da yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
SGK'da yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
İnegöl'de öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
İnegöl'de öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjde geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjde geldi