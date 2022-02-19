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Fatih Altaylı'dan Tarkan yorumu: Velev ki 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun diyemez mi kardeşim

Fatih Altaylı'dan Tarkan yorumu: Velev ki 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun diyemez mi kardeşim

Tarkan'ın şeni şarkısı 'Geççek' gündemin ilk sırasına oturdu. İktidarı hedef aldığı söylenen şarkı için Fatih Altaylı, "Velev ki, 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun. Diyemez mi kardeşim!" dedi. 

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Tarkan'ın geççek şarkısı ortalığı salladı. İktidar partisine tepki amaçlı yazıldığı yorumları yapıldı.

Tarkan eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada ''Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı biraz moral verir, umut olur diye düşündüm'' dedi.

Tarkan'ın bu sözleri kimilerince geri adım olarak nitelendirildi. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, tartışmalara ilişkin "Bir şarkıdan darbe mağduriyeti çıkar mı!" başlıklı yazı kaleme aldı.

"Diyemez mi kardeşim!"
Altaylı, Geççek'in iktidara yönelik olduğu yorumuyla iktidar kanadı tarafından hedef alınmasına ilişkin olarak,  "Velev ki, aslında bu şarkıyı iktidara yönelik olarak yazmış olsun, velev ki, 'Geççek' dediği AK Parti iktidarı olsun. Diyemez mi kardeşim!" dedi. 

Altaylı "İktidarı destekleyen sanatçı olabiliyorsa, iktidarı desteklemeyen, eleştiren ve gitmesini dört gözle bekleyen, bu günlerin geçmesini isteyen sanatçı da olamaz mı! Herkes biat etmek zorunda mı! Birisi de 'Geççek' desin. Ne olmuş yani. Başka türlü düşünmek, başka siyaseti benimsemek, ülkenin kötü yönetildiğini söylemek yasak mı, suç mu!" ifadesini kullandı. 

Altaylı yazısına şöyle devam etti:

"Tarkan’ın 'Geççek'ini beğenmiyorsanız, siz de bir AK Parti’ye yardım konseri düzenlersiniz.

Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Mustafa Ceceli, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Mustafa Sandal, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Orhan Gencebay'ın Mısırlı bir besteciden uyarlayacağı 'Geçmiycek işte geçmiycek' adlı eseri seslendirirler olur biter.

Bu kadar kızmaya, bir şarkıdan neredeyse bir darbe girişimi mağduriyeti yaratmaya çalışmaya gerek yok anlayacağınız. Sonuçta şarkı bu.

Üstelik Sezen Aksu da söylemişti yıllar evvel, 'Geçer geçer, daha öncekiler gibi, bu da geçer neler neler geçmedi ki!' diye. Üstelik de o zamanlar Sezen Aksu hayli AK Partili idi." 

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