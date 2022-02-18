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Tarkan Geççek açıklaması ile geri vites yaptı! Cem Küçük'ten bomba yorum

Gazeteci Cem Küçük, Tarkan'ın olay şarkısını yorumladı. Cem Küçük, "Tarkan'ın Sayın İmamoğlu'na verdiği desteği biliyoruz. Tavrı belli. Fakat baskıyı görünce geri çekileni olumlu bulmam. Bu politik bir şarkı. Çıkıp dürüstçe AK Partiye karşı yazdığını söylemeliydi" dedi.

En son 2017 yılında çıkan son albümüyle gündeme gelen Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandığından beri gündemden düşnüyor. Yayınlandığı andan kısa bir süre sonra sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olan şarkı sözleriyle öne çıkıyor.

Tarkan'ın olay şarkısını Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programında yorumlayan Cem Küçük, "Tarkan'ın Sayın İmamoğlu'na verdiği desteği biliyoruz. Tavrı belli. Fakat baskıyı görünce geri çekileni olumlu bulmam. Bu politik bir şarkı. Çıkıp dürüstçe AK Partiye karşı yazdığını söylemeliydi" ifadelerini kullandı.

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