Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına en ilginç yorum Selda Bağcan'dan: Nihayet kükredin!

Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam yayınlandı. Şarkısında politik mesaj verdiği söylenen Tarkan'a tepkilerin yanı sıra destekler de gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 10 milyon dinlenmeyi geçen Geççek şarkısına bir yorum da Selda Bağcan'dan geldi.