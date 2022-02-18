Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına en ilginç yorum Selda Bağcan'dan: Nihayet kükredin!
Tarkan'ın Geççek şarkısı ve sözleri gündemi yerinden oynattı, en ilginç tepki ise Halk müziğinin usta ismi Selda Bağcan'dan geldi.
Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek, dün akşam yayınlandı. Şarkısında politik mesaj verdiği söylenen Tarkan'a tepkilerin yanı sıra destekler de gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 10 milyon dinlenmeyi geçen Geççek şarkısına bir yorum da Selda Bağcan'dan geldi.
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Selda Bağcan da Tarkan'a destek veren isimler arasında yer aldı.
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Twitter hesabından paylaşım yapan Bağcan, "Helalsin Tarkan! Nihayet kükredim" ifadelerini kullandı.
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İşte o paylaşım...
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