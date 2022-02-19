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Fatih Erbakan'a yaratık şoku! Facebook affetmedi: 'Sesimizi kısmaya çalışıyorlar' tepkisi geldi

Fatih Erbakan'a yaratık şoku! Facebook affetmedi: 'Sesimizi kısmaya çalışıyorlar' tepkisi geldi

Facebook, sık sık koronavirüsle alakalı sözleriyle gündeme gelen ve "Aşılar 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı affetmedi. Partiden yapılan açıklamada, Facebook'un partinin sayfasını kapattığı duyuruldu.

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Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın korona virüsü ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

"3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir"
Fatih Erbakan, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı aşılarda kullanılan mRNA teknolojisiyle ilgili ise, "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı. 

"Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz"
Eşi ile birlikte korona virüsüne de yakalanan Erbakan, "Gerek eşim gerekse bendeniz, her sene sonbahar ve kış aylarında geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları ile aynı semptomlara neden olan bir hastalık için, her geçen gün kalp krizinden ölüm ve görme kaybı gibi korkunç yan etkileriyle karşılaşılan, faz aşamaları tamamlanmamış, ruhsatsız birtakım sıvıları kendimize enjekte ettirmediğimize şükrediyoruz. Şimdiye kadar aşı olmadık, bundan sonra da olmayı asla düşünmüyoruz" demişti. 

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