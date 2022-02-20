Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Hadise, Zeynep Bastık hüsrana uğradı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30. Mor ve Ötesi - Dünyaya Bedel
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29. Rei 6 - Ah Canım Sevgilim
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28. Ajda Pekkan - Bi' Tık
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