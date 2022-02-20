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Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Hadise, Zeynep Bastık hüsrana uğradı.

Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Ebru Gündeş, İrem Derici, Zeynep Bastık, Hadise'ye fark atıp zirveye yerleşen isim şaşırttı. 

İşte en çok dinlenen şarkılar...

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Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

30. Mor ve Ötesi - Dünyaya Bedel

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Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

29. Rei 6 - Ah Canım Sevgilim

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Ebru Gündeş Hadise Zeynep Bastık İrem Derici'ye fark attı! Zirveye bakın kim yerleşti: Yıllar sonra...

28. Ajda Pekkan - Bi' Tık

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