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Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine açıldı.

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Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi etkisini yitirdi. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün gece saat 20.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı ve tipinin etkisini göstermesi ile birlikte gece saatlerinde yol tüm araç trafiğine kapatıldı. Bölge trafik ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirirken, sabah saatlerinde ise tırlar hariç diğer araçların trafiğe çıkmasına izin verildi.
Alacabel’de ise 50-60 santimetreye ulaştı. Bölgede birçok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi. Karayolları Alacabel ve Akseki ekiplerinin trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.
Akseki Bölge Trafik ekipleri ise akşam saat 21.00 sıralarında tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade etti. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel’de kar yağışı etkisini yitirmesiyle birlikte Alacabel ve Akseki karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı. Yolda buzlanma nedeni ile karayolları ekipleri ise yolda şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

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Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Foto Galeri Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı Galeriye Gözat
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