Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.
Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.
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Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti.
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Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor.
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Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.
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