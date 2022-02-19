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Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar kalınlığı 15-20 santimetreye kadar ulaşırken karayolu saat 23.00 itibarıyla tırların geçişine kapatıldı.

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Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. 

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Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Ekipler Trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. 

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Antalya-Konya karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

 Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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