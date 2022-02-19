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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Çaykur Rizespor ile yolların ayrıldığını doğruladı. Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu.

Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor'un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

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