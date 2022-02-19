Ukrayna sınırında gerilim devam ederken Kiev'de hayat normal akışında

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

Abone ol

Kiev-Moskova hattında gerilimin giderek tırmanmasıyla Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerde çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ülkenin doğusunda tansiyonun artmasına rağmen başkent Kiev ve diğer kentlerde günlük hayat normal seyrinde sürüyor.

Kiev sokaklarında sakinlik hakimken, halk sessiz bir hafta sonu geçiriyor.