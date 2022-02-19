BIST 2.032
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 832,47
HABER /  DÜNYA

Ukrayna sınırında gerilim devam ederken Kiev'de hayat normal akışında

Ukrayna sınırında gerilim devam ederken Kiev'de hayat normal akışında

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmalar yoğunlaşırken, başkent Kiev başta olmak üzere diğer kentlerde hayat normal akışında devam ediyor.

Abone ol

Kiev-Moskova hattında gerilimin giderek tırmanmasıyla Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan bölgelerde çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ülkenin doğusunda tansiyonun artmasına rağmen başkent Kiev ve diğer kentlerde günlük hayat normal seyrinde sürüyor.
Kiev sokaklarında sakinlik hakimken, halk sessiz bir hafta sonu geçiriyor.

İlgili Haberler
Ukrayna'dan korkutan haberler geliyor! Patlama sesleri duyuldu 1 asker öldü ABD'nin iddiası: Rusya Batı'yı bölme hedefinde
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da Vizontele filmi gerçek oldu! Sabah işe giderken fark etti: Şaşkına döndü
Antalya'da Vizontele filmi gerçek oldu! Sabah işe giderken fark etti: Şaşkına döndü
Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tüm şubeler indirim yaptı
5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan akın etti! Metrelerce kuyruk oluştu: Tüm şubeler indirim yaptı
'Sadece komik değil aynı zamanda delilik' diyen Bella Hadid'ten başörtüsü yasağı tepkisi
'Sadece komik değil aynı zamanda delilik' diyen Bella Hadid'ten başörtüsü yasağı tepkisi
Lübnanlı Türkmenler dillerini yaşatıyor: 1516'da Yavuz Sultan Selim ile buraya geldik
Lübnanlı Türkmenler dillerini yaşatıyor: 1516'da Yavuz Sultan Selim ile buraya geldik
Evlat nöbetinde 901. gün! Oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyor: Kürtçe çağrı yaptı
Evlat nöbetinde 901. gün! Oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyor: Kürtçe çağrı yaptı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı
Antalya-Konya karayolu trafiğe açıldı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu istifa etti
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi