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Elbistan'da polis memuru nöbet yerinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elbistan'da polis memuru nöbet yerinde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 37 yaşındaki polis memuru, görevi başında yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, akşam saatlerinde nöbeti devraldı.

Sabah saatlerinde nöbet değişimi için Hükümet Konağı’na gelen mesai arkadaşı, Aksu’yu hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aksu’nun cansız bedeni, polis olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Aksu’nun, kalp krizi ya da beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenildi.
Görevi başında hayatını kaybeden polis memuru Seyit Ahmet Aksu’nun, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

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