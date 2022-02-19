Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 28 Şubat suçlaması: Başörtüsü yasağını TBMM’de kim meşru kıldı?

Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat’ın Başbakan Yardımcısı olduğunu hatırlatarak "28 Şubat’ta başörtüsü yasağını TBMM’de kim meşru kıldı?" dedi. Davutoğlu'na yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP'nin başörtüsü sorunuyla ilgili yasal düzenlemelere destek verdiğini belirterek, "Bugün Davutoğlu’nun beraber olduğu CHP ise meseleyi AYM’ye götürerek engellemek isteyen taraf olmuştur." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdular. Her birimizin öncelikleri farklı, biliyoruz ama bir araya gelmek zorundaydık." dedi.

Serik ilçesindeki bir otelde partisince düzenlenen "2022 Gelecek Buluşmaları Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na katılan Davutoğlu, partisinin kuruluş sürecini anlatarak "temiz siyaset" diyerek ortaya çıkan bir parti olduklarını söyledi.

Amaçlarının milletin önündeki 100 yılı şekillendirmek olduğunu belirten Davutoğlu, "Yeni bir sistem, yeni bir siyasi ahlak inşa etmek üzere yola çıktık. Bizim meselemiz şahıslar değil. Bizim meselemiz ne iktidardaki birini iktidardan indirmek ne de yerine birini getirmek değil. Meselemiz temiz siyaset düzeni inşa etmek." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, 6 siyasi parti liderinin bir araya geldiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Medeni şekilde oturduk ve konuştuk. Bir araya gelemez denilen yerde bir araya geldik. O altılı masa neden bir araya geldi? Neden o günden bu yana millette bir huzur başladı? Sokakta bir huzur ve güven oldu. Demokrasi tarihinde belki de ilk kez çok farklı damarlardan gelen partiler bir arada oturdular. Her birimizin öncelikleri farklı, biliyoruz ama bir araya gelmek zorundaydık. Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünden bahsetmesi kıymetlidir. Sayın Akşener'in Türkiye'nin bütünlüğünden bahsetmesi, bütün arkadaşlarımızın fikirleri kıymetlidir. Bir araya gelmişsek bundan millet memnundur."

Gelecek Partisi il başkanlarının da katıldığı değerlendirme toplantısı yarın sona erecek.

28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken kişi Bahçeli 28 Şubat tarihli toplantısı için “Zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi. Davutoğlu, “Bu memlekette 28 Şubat’tan son bahsetmesi gereken kişi Sayın Bahçeli’dir. Çünkü, 28 Şubat’ın Başbakan Yardımcısıdır. 28 Şubat’ta başörtüsü yasağını TBMM’de kim meşru kıldı? Başörtülü olarak milletvekili seçilen bir hanımefendiyi, baskı uygulayarak başını açtırıp Meclis’e kim soktu? Bahçeli soktu. Şimdi 28 Şubat’tan nasıl bahsediyor?” dedi.

MHP'den yanıt geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, şunları paylaştı;

‘’Siyasi ederi itibarıyla, edebi olarak “cık, cük” ekiyle anca tariflenebilen, matematikteki karşılığı “ondalık” kalan, vatadaşın nazarındaysa “küçücük” birşey olan Ahmet Davutoğlu, anlaşılan o ki Sayın Genel Başkanımızın son grup toplantısından sonra “incinmiş” durumdadır.

Türkiye’yi başörtüsü yasağı konusunda yıllardır geren tarafta yer alan CHP’ye karşı MHP, gerekli yasal düzenlemeye destek vermiş ve bu sorunu ülke gündeminden kaldırmıştır. Bugün Davutoğlu’nun beraber olduğu CHP ise meseleyi AYM’ye götürerek engellemek isteyen taraf olmuştur.

Dolayısıyla Davutoğlu, daha evvel kendisi için “ileri derecede gerizekalı” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu’na dönüp, başörtüsü hususunda hanımefendi kardeşlerimizi niçin mağdur ettiklerini sormalıdır. Hadi Davutoğlu başarabilirsin, cesaret edip sor bakalım ne diyecek sana?''