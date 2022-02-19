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Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mustafa Sarıgül'den Tarkan'ın 'geççek' şarkısıyla ilgili açıklama

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tarkan'ın tartışılan 'Geççek' şarkısıyla ilgili tartışmalara ilişkin "Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan’ın söylemiş olduğunu şarkıya siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız” dedi.

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Partisinin il başkanlığı açılışı ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Sarıgül, il teşkilatı açılış töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, muhalefet partilerinin kim nereye seçilecek, kim hangi koltuğa oturacaktan ziyade Türkiye’nin sorunlarını konuşması gerektiğini ifade etti.

Masa ve oturma düzeni gibi tartışmalarla muhalefet partilerinin ofsayta düştüklerini belirten Sarıgül, ”Türkiye geçtiğimiz bir buçuk yılda kim kimle ittifak yapacak, kim başkan olacak onu konuştu. Daha seçimlere bir buçuk yıl var gene bunu konuşuyorlar ve bunu konuşarak gündemi değiştiriyorlar. Şuan muhalefet partilerinin yapması gereken kim nereye seçilecek, kim hangi koltuğa oturacaktan ziyade Türkiye’nin sorunlarını konuşması gerekiyor. Âmâ muhalefet partileri oturmuşlar yarın kim nereye seçilecek kim bakan olacak kimin kaç tane koltuğu olacak, kim cumhurbaşkanı olacak bunları konuyor ama bunlara daha erken” dedi.

Mustafa Sarıgül, Tarkan’ın yeni şarkısı ile ilgili de, "Sanatçılar topluma mal olmuş insanlardır. Sanatçıları siyasallaştırmayı asla doğru bulmayız. Tarkan’ın söylemiş olduğunu şarkıya siyasi partilerin hemen sahiplenmesi mantığına sempatik bakmayız” dedi.
Mustafa Sarıgül, açılışın ardından, esnafları ve Şehit Aileleri Derneği'ni de ziyaret etti.

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